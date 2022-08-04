العالم اليوم - أرباح "تويوتا" اليابانية تتراجع 42 بالمئة في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 03:21 مساءً - تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة "تويوتا موتور" اليابانية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 578.66 مليار ين، أي نحو 4.3 مليار دولار.

وكانت الشركة اليابانية قد حققت أرباحًا تشغيلية للربع الأول من العام المالي الماضي بقيمة 997.4 مليار ين (7.4 مليار دولار).

ورفعت "تويوتا" من توقعاتها للأرباح الصافية بالعام المالي الحالي بنحو 4 بالمئة لتكون 2.4 تريليون ين (18 مليار دولار).

وقالت الشركة إن الزيادة في مواد التصنيع خلال العام المالي الحالي كلفها نحو 315 مليار ين (2.35 مليار دولار)، كما توقعت أن تستمر المواد في الارتفاع على امتداد العام المالي بنحو 17 بالمئة، وخاصة مواد الألومنيوم والصلب.

كما أبقت "تويوتا" خطتها الإنتاجية الحالية دون تغيير خلال العام المالي الجاري، لتظل عند 9.7 مليون سيارة.

وكانت "تويوتا" قد قللت من أهدافها الإنتاجية الشهرية 3 مرات في الفترة من أبريل إلى يونيو، وبإجمالي 10 بالمئة عن أهدافها الأولية المعلنة، بسبب نقص أشباه الموصلات والإغلاقات المتعلقة بوباء كورونا بالصين.