نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الزبدة على أصوله بأدق المقادير وبطريقة ناجحة 100% وبطعم يذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الزبدة، بسكويت الزبدة من أشهى وأطعم أنواع البسكويت التي تعد في المنزل، لما له من خفيه في الطعم والرائحة الخاصة به، كما أن الزبدة تضيف له الطعم والمذاق اللذيذ الذي يعشقونه الكبار والصغار، ويعد بسكويت الزبدة من أسهل الوصفات لسهوله تحضيرها ومكوناتها المتوفره، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل بسكويت الزبدة بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

يعد بسكويت الزبدة من أنواع المخبوزات السهلة والسريعة في التحضير، والتي لا تستغرق وقت طويل في الإعداد حيث أنه يعد من أنواع البسكويت الشهية التي يحبونها الكثير من الأطفال، لما له من طعم خفيف ومذاق لذيذ، وسوف نعرض لك عزيزتي طريقة عمل بسكويت الزبدة بخطوات سهله وسريعه تسهل عليكى إعدادها.

إعداد وصفه بسكويت الزبدة

يتميز بسكويت الزبدة بسهولة تحضيره ومكوناته المتوفرة، كما أنه من أنواع البسكويت التي تتميز بالطعم الهش والخفيف، حيث تعتبر الزبدة من الوصفات التي تضيف للطعم المذاق والرائحة الخاصة به، لذلك ننصحك عزيزتي باتباع الخطوات التالية للحصول على بسكويت رائع في الطعم والقوام.

مكونات بسكويت الزبدة

ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاثة ملاعق كبار من النشا.

كوب الأربع سكر.

كوب الاربع زبدة.

3 بيضات.

معلقة كبيرة من البيكينج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح.

تحضير وصفة البسكويت

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله السكر والزبدة بواسطة المضرب الكهربائي نقوم بخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، نضع البيض ونخلط مرة اخرى حتى يصبح الخليط كريمي مائل البياض، ثم نضيف السكر والفانيليا.

نحضر وعاء آخر ونضع الدقيق والنشا والبيكنج باودر والملح ونقلب جيداً، ثم نضيف وعاء البيض على الدقيق ونقلب جيداً.

نشكل العجين حسب الرغبة ونقوم بوضعه في صينية مدهونة بالسمن ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الاربع، حتى يحمر الوجه.

يخرج من الفرن ويغطى.

هذه الوصفة سهلة في التحضير ولن تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أنها تقدم مع الشاي باللبن لفطار خفيف على الصباح يضيف إليه الطعم والمذاق اللذيذ، كما أنه يمكن أن يعد بأشكال متنوعة ونكهات كثيرة كالشيكولاته والفانيليا والبرتقال ليضيف إليها الطعم المميز، حيث أن كل طعم له المذاق الخاص به الذي يطلبه الأطفال كثيراً ويرغبون في تناوله، فعليك سيدتي اتباع الخطوات في تحضير البسكويت في البيت دون اللجوء لشرائه جاهزاً من المحلات، حيث أنه يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته متوفره في كل بيت، ويمكن تقديمه في المناسبات والأعياد أو في إي وقت من الأوقات.