نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اخبار نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 عبر بوابة الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 ، وذلك لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الدور الاول، ويذكر أنه بتم التصحيح بالطريقة الإلكتروني للأسئلة، وتعتبر تلك هي السنة الثانية لتطبيق هذا النظام، وتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الاختيارية بابل شيت، والتي تعتمد بشكل أساسي علي الفهم والتحليل والبعد عن الحفظ، ويتم التصحيح دون دخول أي يد بشرية فيه.

اخر اخبار نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022، وخرج مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم المصرية، إنه فور أن يتم الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 ، سيتم بعدها فورا مرحلة التجميع والرصد النهائي لدرجات الطلاب، وسيتم تطبيق القواعد الخاصة ب النهائية، كما أكد المصدر ان عملية تصحيح الامتحانات سيتم مراجعتها بشكل دقيق لعدة مرات.

كما أشار المصدر أنه بعد تنتهي المراجعة سوف يتم تحديد أوائل الشهادة الثانوية العامة 2022، لكل من الشعبة العلمية (علوم ورياضة) أو الشعبة الادبية، وذلك استعدادا ليتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم واصدرها علي موقع وزارة التعليم الالكتروني.

موعد نتائج الشهادة الثانوية العامة 2022

أما عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، فوفقاً لتصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أنه سوف يتم اعتماد النتيجة واصدرها رسمياً علي الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، في أولى ايام الأسبوع الأول من شهر أغسطس2022 ..

ومن جهة اخرى، اقتربت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهائها من عمل قائمة بالطلاب الذين تقرر منع ظهور نتائجهم ورسوبهم في مادة، أو كافة المواد، وذلك لقيامهم بجريمة الغش وأعمال تخريب نظام الامتحانات، إما عن طريق نشر الأسئلة أو أعمال تخريبية داخل اللجنة وغيره، بحيث عندما تصدر النتيجة تكون كافة الأمور تم حسمها.