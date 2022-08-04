روسيا: ندعم حق الصين فى إجراء مناورات عسكرية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، إن "زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، كانت غير ضرورية على الإطلاق، وهى ما أثارت بشكل مصطنع التوترات فى المنطقة"، مضيفا "كلنا نعلم أن التوتر فى المنطقة كان حول تايوان، وفى الواقع، فقد تم استثارته على نحو مصطنع، ونحن نتفهم جميعا من قام بالاستفزاز. أما بالنسبة لمناورات الصين، فهى حق سيادى لها".

وتجرى الصين تدريبات عسكرية فى مناطق محيطة بتايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتيايبه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.