الأعلى منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا المركزى يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن صانعى السياسة فى البنك أعلنوا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، ارتفاعا من 1.25%، فى أعلى زيادة منذ 1995.

وكان البنك رفع فى مايو الماضى، سعر الفائدة الأساسى إلى 1% فى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهى الزيادة الرابعة على التوالى.

يشار إلى أن المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، كان قد توقع أن يرتفع التضخم لمستويات وصفها بالـ"فلكية" خلال العام المقبل.

وتوقع المعهد ركودا طويلا قد يستمر حتى العام المقبل من شأنه أن يضرب ملايين الأسر الأكثر ضعفا خصوصا فى المناطق الأكثر فقرا فى البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة المواد الغذائية سيرفع التضخم إلى 13 % فى نهاية العام الجارى، بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار التجزئة الذى يستخدم لتحديد أسعار السكك الحديدية إلى 17.7%.