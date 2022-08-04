التضخم يضرب البرازيل.. والبنك المركزى يرفع سعر الفائدة

جدة - نرمين السيد - قالت لجنة السياسة النقدية، إن "تلك الزيادة تعتبر الأعلى منذ يناير 2017"، موضحة أن هذا الارتفاع هو الـ12 على التوالى فى المعدلات منذ مارس 2021، وفقا لصحيفة "أوجلوبو" البرازيلية.

وشددت على أن تكلفة المعيشة فى البرازيل لا تزال مرتفعة، خصوصا فى ظل استمرار تقلب الأسعار وعدم وجود بعض السلع، مشيرة إلى أن توقعات التضخم لعام 2022 و2023 و2024 تبلغ حوالى 7.2% و5.3% و3.3% على التوالى.

وكانت منتجات الملابس قد سجلت زيادة شهرية بنسبة 1.67% فى يونيو الماضى، بينما سجلت المواد الغذائية والمشروبات للاستهلاك خارج المنزل 1.26%.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الصحة زيادة فى الأسعار بنسبة 1.24%، وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.57% ، وارتفع قطاع الإسكان بنسبة 41%.