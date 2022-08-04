الصين: العقوبات ضد عناصر مؤيدة لاستقلال تايوان مشروعة ومبررة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصينى، ما شياو قوانج، إن العقوبات التى أعلنتها الصين والتى تستهدف عناصر متشددة مؤيدة لما يسمى بـ "استقلال تايوان" وتستهدف التدخل الخارجى، تعد عقوبات مبررة ومشروعة ومعقولة.





وأضاف المتحدث - فى تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن أى دولة ذات سيادة ستتخذ مثل هذه الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وفقا للقانون الدولى والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى منطقة تايوان الصينية ليست بأى حال من الأحوال "دفاعا عن الديمقراطية والحرية"، بل إنها عمل استفزازى ضد سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها. كما دعا المتحدث، المنظمات والأفراد المعنيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاحترام التزامهم بمبدأ صين واحدة ووقف أعمال التدخل والاستفزاز.

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