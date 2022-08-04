العالم اليوم - أجيليتي الكويتية تنتهي من إجراءات الاستحواذ على "جون مينزيس"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 02:23 مساءً - قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، يوم الخميس، إنها انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ على شركة "جون مينزيس" البريطانية، بقيمة 285 مليون دينار كويتي (763 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت "أجيليتي" في بيان لبورصة الكويت، أنها ستدمج عمليات "جون مينزيس" مع عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس".

وكانت "أجيليتي" توقعت إلغاء إدراج أسهم "جون مينزيس" من القائمة الرسمية لبورصة لندن وإيقاف قبول أسهمها للتداول اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم الجمعة الخامس من أغسطس، بعد استحواذها عليها.

وفي مارس الماضي، أعلنت "جون مينزيس" أن وحدة تابعة لشركة "أجيليتي" ستستحوذ عليها. وكانت "أجيليتي" تمتلك بالفعل 19 من الشركة البريطانية المتخصصة في خدمات المطارات والمدرجة في بورصة لندن قبل الصفقة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.