عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني، منفذين جولات استفزازية في باحاته.
يشار إلى أن هناك دعوات من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد المقبل.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.
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