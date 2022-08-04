نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نصر الله : موقف لبنان والمقاومة واحد بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 02:10 مساءً - دوت الخليج :- أشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ان الحصار الاقتصادي هي حربٌ والصبر عليها هو جهاد وتسمى هذه المواجهة مواجهةً جهادية، والعدو يخوض حربًا متنوعة وعلينا مواجته بطرقٍ متنوعة.

وتابع خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت: ان "حرب تموز كانت أصعب حربٍ مرَّت علينا في ظل خذلان دولي وانقسام داخلي ولكن التجأنا إلى الله وهو الذي أنزل علينا نصره لأنه رأى صدق نيتنا وما دام هناك مشروع أميركي وإسرائيلي نحن سنواجهه على كافة الصعد العسكرية والأمينة والثقافية والاجتماعية".

وعن جولة هوكشتاين قال نصرالله: يجب أن تتنبه أميركا إلى لعبة الوقت، وموقف الدولة اللبنانية والمقاومة واحد، والأمور لم تُحسم بعد " ويجب أن يصلنا الجواب خلال أيام .

وكالات