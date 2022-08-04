نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نصر الله : موقف لبنان والمقاومة واحد بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 02:10 مساءً - دوت الخليج :- أشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ان الحصار الاقتصادي هي حربٌ والصبر عليها هو جهاد وتسمى هذه المواجهة مواجهةً جهادية، والعدو يخوض حربًا متنوعة وعلينا مواجته بطرقٍ متنوعة.
وتابع خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت: ان "حرب تموز كانت أصعب حربٍ مرَّت علينا في ظل خذلان دولي وانقسام داخلي ولكن التجأنا إلى الله وهو الذي أنزل علينا نصره لأنه رأى صدق نيتنا وما دام هناك مشروع أميركي وإسرائيلي نحن سنواجهه على كافة الصعد العسكرية والأمينة والثقافية والاجتماعية".
وعن جولة هوكشتاين قال نصرالله: يجب أن تتنبه أميركا إلى لعبة الوقت، وموقف الدولة اللبنانية والمقاومة واحد، والأمور لم تُحسم بعد " ويجب أن يصلنا الجواب خلال أيام .
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصر الله : موقف لبنان والمقاومة واحد بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.