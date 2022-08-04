بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة الأردنية تشارك بإخماد الحرائق باليونان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 أغسطس 2022 02:10 مساءً - دوت الخليج :- بتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإرسال طائرة من سلاح الجو الملكي الأردني نوع MI 26 مزودة بطاقم مكون من 16 فرداً للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات في اليونان.

وأعرب نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، إيفانجيلوس تورناس، عن شكره الحار للأردن لإرساله مروحية إطفاء، جاء ذلك خلال حفل تكريم لطاقم الطائرة.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في اليونان عيسى الحجازين بالمستوى المتميز للعلاقات اليونانية الأردنية واستعداد البلدين الدائم لتقديمها المساعدة المتبادلة في الأمور المتعلقة بحالات الطوارئ ، وفق بترا .



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