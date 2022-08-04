تصريح صادم من الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكده نيل كاشكارى، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، فى منيابوليس، إذ قال إن "احتمال أن يتحول البنك المركزى الأمريكى إلى خفض معدلات الفائدة العام المقبل غير مرجح للغاية"، مؤكدا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو مواصلة رفعها لحين تباطؤ التضخم.

وأضاف كاشكارى، أن "بعض الأسواق المالية تشير إلى أنها تتوقع منا أن نخفض معدلات الفائدة العام المقبل.. لا أريد أن أقول أن هذا مستحيل، لكنه يبدو وكأنه سيناريو غير مرجح للغاية... السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنواصل زيادة معدلات الفائدة ثم سننتظر حتى يكون لدينا ثقة بأن التضخم ينخفض بوتيرة ملموسة عائدا نحو المستوى المستهدف 2 %".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.

وكان البنك المركزى الأمريكى، قد أعلن الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة بـ 0.75% للمرة الثانية على التوالى لتصل إلى 2.5%.

ويأتى ذلك بعد أن وصل معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته فى أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضى عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% فى مايو.