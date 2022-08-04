ارتفاع جديد فى أسعار النفط

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر إلى 97.19 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم سبتمبر إلى 91.91 دولار للبرميل.
وكان وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها وفى مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بأوبك+، قد أعلنوا مساء أمس الأربعاء، زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.
وبحسب "رويترز" فأن الزيادة فى المستوى المستهدف لإنتاج المجموعة تعادل حوالى 0.1% من الطلب العالمى على النفط.
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