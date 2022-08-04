نداء عاجل من تايوان للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة التايوانية، إن "الصين بدأت فى نسخ نموذج كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ"، داعية المجتمع الدولى لإدانة التهديدات العسكرية الصينية.

وكان الجيش التايوانى، أعلن اليوم الخميس، أن القوات الصينية أطلقت عددا من الصواريخ فى محيط جزيرة تايوان، مشيرة إلى أن الجيش الصينى توغل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل الذى يقسم مضيق تايوان.

وتجرى الصين تدريبات عسكرية فى مناطق محيطة بتايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتيايبه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.