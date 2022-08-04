العالم اليوم - أرباح "التصنيع السعودية" تتراجع 17 بالمئة في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح "التصنيع السعودية" تتراجع 17 بالمئة في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 01:18 مساءً - تراجعت الأرباح الصافية لشركة "التصنيع السعودية" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 297.1 مليون ريال، أي نحو 79 مليون دولار.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، والتي أعلنتها اليوم الخميس، أن أرباحها الصافية للعام الماضي بلغت 356.7 مليون ريال (94.9 مليون دولار).

وأرجعت الشركة سبب هبوط الأرباح إلى انخفاض حصتها في أرباح المشاريع المشتركة، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وتكاليف الشحن، وانخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة وتكاليف التمويل.

وذكر بيان الشركة للسوق السعودي أن الهبوط جاء رغم ارتفاع المبيعات، نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع للمنتجات التحويلية والكميات المباعة لبعض المنتجات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبلغ صافي ربح الشركة لفترة النصف الأول 606.1 مليون ريال (161.3 مليون دولار)، مقارنة مع 684.3 مليون ريال (182.1 مليون دولار) قبل عام، بهبوط نسبته 11.43 بالمئة.