أرمينيا: الوضع فى قره باغ صعب ومتوتر للغاية

جدة - نرمين السيد - وذكر باشينيان- خلال جلسة الحكومة الأرمنية- إنه "ليس هناك عمليات قتال نشطة فى ناجورنو قره باغ غير أن الوضع هناك لا يزال متوترًا للغاية"، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة فى الإقليم تثير أسئلة عديدة حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وأعرب عن توقعه أن تمنع قوات حفظ السلام الروسية أى محاولات لانتهاك خط التماس (فصل القوات) فى هذا الإقليم، مضيفا أن العسكريين الأرمنيين لا يخدمون فى أراضى الإقليم.

وكانت أذربيجان اتهمت بمحاولة إفشال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية حول ناجورنو قره باغ والموقعة بموسكو بتاريخ 9 نوفمبر عام 2020.