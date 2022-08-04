المجر: ليس لدينا خيار إلا الاعتماد على الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعى، مؤكدا أن المجر دولة ليس لها منفذ على البحر، لذلك لا يمكنها الاعتماد إلا على الغاز الطبيعى القادم عبر خطوط الأنابيب.





وقال سيارتو، "عند النظر إلى البنية التحتية فى منطقة وسط أوروبا يظهر أن المجر ليس لديها خيار إلا الاعتماد على مصادر الغاز الروسية"، مضيفا "إذا كنت ترغب فى شراء كميات كبيرة من الغاز فى أوروبا الوسطى، فإن المصدر الوحيد هو روسيا.. فى الوقت الحالى تبلغ سعة التخزين لدينا ما يزيد قليلاً عن 50% من إجمالى قدرات التخزين، ونظرا للتقلبات الحالية فى سوق الطاقة الأوروبية، توجد حاجة لشراء كميات إضافية، حوالى 700 مليون متر مكعب".

وتابع: "درسنا فرص الشراء فى الجزء الغربى من السوق، لكن اكتشفنا أنه من المستحيل تلبية هذه الحاجة بدون الروس".

وفى 21 يوليو الماضى، أعربت المجر عن رغبتها فى شراء كميات إضافة من الغاز الطبيعى من روسيا، وحينها صرح وزير خارجية المجر من موسكو بأن بلاده قررت شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافى.

وأثبتت روسيا على مدى سنوات موثوقيتها كمورد للغاز الطبيعى إلى الدول الأوروبية، لكن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تؤثر على الإمدادات، علما بأن روسيا فى عام 2021 صدرت قرابة 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.