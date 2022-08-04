العالم اليوم - الصين تطلق صواريخ "دونغفينغ 17" الباليستية خلال المناورات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:21 مساءً - أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن القوات الصينية أطلقت صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان خلال المناورات العسكرية الصينية.

ونددت الوزارة التايوانية بما وصفته بأنه "تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع التايوانية أن الحزب الشيوعي الصيني "أطلق دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها اعتبارا من حوالي الساعة 13:45" بحسب التوقيت المحلي للجزيرة.

ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وأكد جيش التحرير الشعبي الصيني أيضا إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات الكولونيل، شي يي، إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف الكولونيل شي أن "جميع الصواريخ أصابت الهدف بدقة وجرى اختبار دقة الضربة وموانع دخول المنطقة".

وفي اليوم السابق، كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن الجيش سيستخدم لأول مرة مدفعية قتالية بعيدة المدى بالقرب من تايوان وسيستخدم صاروخ "دونغفونغ 17" الأسرع من الصوت.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن القوات الصينية أطلقت عددا من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، مضيفة أنه تم تفعيل أنظمة دفاع ذات صلة كرد فعل على إطلاق صاروخي صيني.

وأفاد صحفيون من وكالة فرانس برس أن الجيش الصيني أطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان مع بدء مناورات عسكرية واسعة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وفي وقت سابق الخميس أيضا، قال مصدر مطلع لرويترز إن الجيش الصيني توغل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارا من مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسب حساسية الأمر، إن نحو 10 سفن من البحرية الصينية عبرت لفترة وجيزة الوقت الخط الفاصل قبل أن "تبعدها" زوارق البحرية التايوانية.

وبحلول ظهر اليوم الخميس، بقيت سفن عسكرية من الجانبين في المنطقة وبالقرب من بعضها البعض.

وذكرت المصدر "تسللت (سفن صينية داخل الخط الفاصل) وأجبرناها على الابتعاد".

وأضاف أن العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل عدة مرات صباح اليوم الخميس، الأمر الذي دفع تايوان إلى نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي لتتبع حركة الطائرات الصينية.

وجاءت المناورات العسكرية الصينية كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ومن المنتظر أن تستمر من اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل.

وتسببت زيارة بيلوسي، التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء وغادرتها الأربعاء، في توتير الأجواء حول جزيرة تايوان.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي.