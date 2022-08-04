عاجل طلب مساعدة مالية تصل ل 70 ألف درهم اماراتي بدون استرداد من مؤسسة بن راشد

مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية دولة الإمارات تكون من إحدى الدول العربية البارزة والهامة التي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط، كما يتم إقامة أهم الفعاليات والحفلات الخاصة بالدول العربية في الإمارات، وكذلك فإن مؤسسة الشيخ زايد الخيرية المتواجدة في دولة الإمارات تعد من ضمن المؤسسات الخيرية المهمة في هذه الدولة وفي كل أنحاء الوطن العربي، وهذا من خلال تقديم المساهمات والدعم إلى المواطنين والمحتاجين في دولة الإمارات، مع الإضافة إلى ذلك تقديم المساهمات من خارج الدولة.

الآن طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية تصل ل 50 ألف وخطوات التقديم

طلب مساعدة مالية

يكون المقر الرئيسي الذي يخص مؤسسة الشيخ زايد متواجد في أبو ظبي التي تعد من إحدى أهم وأبرز وأكبر المدن المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يقوم الكثير من الأشخاص في أبو طبي أو خارجها بالبحث والتساؤل عن النوع الخدمات التي تخص مؤسسة زايد التي تقدم من خلالها والمساهمات أيضًا، مع الإضافة إلى الأعمال الخيرية الكبيرة في تلك المؤسسة، ومن ضمن هذه الخدمات هي كالآتي:

يكون من أهم المساهمات التي تقدم من خلال مؤسسة الشيخ زايد هي الإعانات النقدية التي تخص الطلاب من أجل إكمال دراستهم.

أن البرنامج الخاصة بالتضحية يتم تقديمه في مؤسسة الشيخ زايد إلى المحتاجين.

تعتبر مؤسسة الشيخ زايد من ضمن أكبر المؤسسات التي تستطيع تقديم أفضل وأحدث الخدمات الصحية والطبية لدى المرضى.

وكذلك تمنح مؤسسة الشيخ زايد الخيرية العديد من الملابس إلى المحتاجين والفقراء أثناء أيام العيد.

تقوم المؤسسة بإعطاء منح الحج لدى الأشخاص الذين لا يكون لديهم القدرة في أداء فريضة الحج.

العمل الخيري لمؤسسة الشيخ زايد

ذكرنا في السابق أهم الخدمات والمساهمات التي يتم تقديمها في مؤسسة الشيخ زايد الخيرية إلى المحتاجين في دولة الإمارات، لذا سوف نقوم في السطور الآتية بذكر أهم الأعمال التي تستطيع المؤسسة أن تقوم بها في دولة الإمارات وكذلك الدول الأخرى، ومن إحدى هذه الإجراءات هي كالتالي: