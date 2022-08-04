نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الإلكترونية الموحد rgu-admit.edu.sa الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نوفر لكم رابط معرفة نتائج القبول الموحد في السعودية 1444، وهذا بعد إعلان العديد من الجامعات عن قبولها المبدئي لأسماء الطلبة الملتحقين الى كلياتها كما يريد الكثير من الطلاب في الجامعات الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1444 في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت العديد من الجامعات عن نتائج القبول للفرز الاول في الكليات ومختلف التخصصات، وسنتحدث عن نتائج القبول الموحدة وطريقة الاستعلام عن النتائج.

بوابة القبول الإلكترونية الموحد

بوابة القبول الموحد هو موقع إلكتروني يوفر للطلاب في المملكة العربية السعودية الانضمام بإحدى الجامعات والكليات والتخصصات المختلفة، مع مراعاة مجموعة من الشروط والأحكام التي توضعها البوابة والغرض منها هو اتاحة فرص للأفراد للتقديم في الكليات والجامعات السعودية.

تم التأكد من أن نتائج القبول الموحد في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عنها في يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، حيث يريد المرشحون لتأكيد رغباتهم خلال أربع ايام، واذا لم يقوموا بتأكيد القبول سوف يتم إلغاء طلبهم بشكل رسمي، إضافة الى أن نتائج الفرز الاخير ستكون في يوم ٧ أغسطس 2022.

شروط القبول الموحد في الجامعات السعودية

تم وضع عدد من الاحكام والشروط للقبول الجامعي في المملكة العربية السعودية وهي ما سنعرضها في السطور القادمة.

الا تزيد فترة اصدار شهادة الثانوية العامة عن ٥ اعوام.

احضار شهادة اختبار القدرات والأداء والحصول على الدرجات المطالب بها.

يتم فرز المرشحين من الجامعات السعودية من خلال احتساب النسب المطلوبة للطالب.

لابد أن يكون الطالب سعودي ويستثنى فقط من كانت والدته سعودية.

يتم تخصيص نسبة خمسة بالمائة من معايير القبول بالجامعات إذا كان الطالب بجنسية غير السعودية.

لابد إحضار رقم إقامة الطالب ونسخة من جواز سفره، إضافة إلى بعض الأوراق القانونية الاخرى.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1444

يمكنك الحصول على نتيجة القبول الموحد في الجامعات السعودية عبر اتباع تلك الخطوات :