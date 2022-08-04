نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول الموحد موعد إعلان النتائج النهائية للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة القبول الموحد 1444 حيث يتم إعلان النتائج النهائية للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض عبر بوابة قبولي صباح يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 الموافق 5 محرم 1444. من جه أخري نوهت لجنة القبول الموحد نيابة عن جامعة الرياض للطلاب والطالبات من ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتأكيد آخر الرغبات. ويتثنى لجميع المتقدمين بجامعة الرياض الولوج إلى رابط بوابة القبول الموحد 1444.

رابط بوابة القبول الموحد 1444

البحث في نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أصبح محل اهتمام الكثيرين من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية. وأفادت لجنة القبول بإعلان النتائج اليوم الخميس الموافق 4/8/2022 في جامعات الرياض.كما يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات السعودية.



وأوضحت الجامعة أن تاريخ تأكيد القبول من قبل البوابتين هو ظهر الأحد المقبل 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م. ويتم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بواسطة التالي:



نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات

نوهت بوابة القبول الموحد “قبولي” على جميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية. انه سيتم استبعاد من رُشح في (الفرز الأول) من الطلاب ولم يؤكد قبوله قبل ظهر يوم الخميس ٦-١-١٤٤٤هـ الساعة ١٢ ظهراً من القبول نهائياً. بالمثل وضحنا عبر موقع ثقفني رابط بوابة قبولي القبول الموحد 1444.

علاوة على ما تم ذكره فقد تتطلب بعد الجامعات مقابلة شخصية للاختبار مثل:

جامعة الأميرة نورة (لتخصصات كلية التصاميم والفنون+ كلية علوم الرياضة والنشاط البدني).

جامعة الإمام محمد لتخصص الطب البشري (مقابلة شخصية).

وقد تضمن الجدول الزمني للذكور التالي:

القبول النهائي / الفرز الأول ٣ محرم – ١ أغسطس الاثنين على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الأول ٦ محرم – ٤ أغسطس

الفرز الثاني والأخير / ٦ محرم – ٤ أغسطس ليوم الخميس ويكون آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الثاني يوم ٩ محرم -٧ أغسطس.

جدول البنات:-

القبول النهائي للقبول ٦ محرم – ٤ أغسطس من يوم الخميس على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول: ٩ محرم – ٧ أغسطس.

شروط القبول في الجامعات السعودية 1444

هناك شروط وضوابط معينة يجب مراجعتها واستيفائها من قبل جميع المتقدمين للالتحاق بالجامعات المختلفة في المملكة العربية السعودية. ومن اهم اشتراطات القبول التالي:

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها في الشهادات العربية والأجنبية. المدة المسموح بها بين التخرج من الثانوية والتقدم للجامعة 5 سنوات ولا تزيد عن المدة المسموح بها. أن يجتاز الطالب اختبار القدرات أن يكون الطالب قادرًا على اجتياز اختبار التحصيل على المتقدم مراعاة توافر جميع الشروط والضوابط التي تحددها كل جامعة. لن يتم قبول طلبات التسجيل المقدمة من حاملي درجة البكالوريوس. لن يتم قبول الطلبات المقدمة من الطلاب الذين تم فصلهم بالفعل لأسباب تأديبية.

وبذلك وضحنا رابط بوابة القبول الموحد للعام الدراسي 1444 والذي سيتم إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب وطالبات الجامعات السعودية.