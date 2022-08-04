اعرف نتيجة الثانوية العامة أدبي وعلمي 2022 برقم الجلوس

تزايد البحث مؤخرا عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022 م، حيث يسيطر على الأجواء حالة من الخوف والترقب، بالإضافة إلى قلق زائد من قبل العديد من الطلبة وأولياء الأمور، حيث تمثل الثانوية العامة أهمية كبيرة في حياة الفرد التعليمية، حيث يتم من خلالها الالتحاق بالجامعة ومن ثم سوق العمل، من خلال السطور القادمة يمكن التعرف على أهم ما يتعلق بهذا الموضوع، تابعونا.

نتيجة الثانوية العامة

بمجرد انتهاء اختبارات الثانوية العامة بدأت على الفور أعمال الكنترول، والتي توضحها فيما يلي:

بدأ بتصحيح إجابات الطلبة في جميع المواد ثم رصدها. كما يتم مراجعة كافة الدرجات للتأكد من تحقيق العدل والانصاف للجميع. جرت العادة على إعلان النتائج بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة. يقوم الوزير طارق شوقي باعتماد النتائج ومن ثم الإعلان عنها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

فيما يتعلق بظهور نتيجة طلاب المرحلة الثانوية بكلا قسميها، نوضح الآتي:

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأنه من المتوقع إعلانها خلال الأسبوع الأول من أغسطس القادم 2022 م.

ذلك بعد انتهاء أعمال الكنترول لأن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا.

ذلك بعد انتهاء أعمال الكنترول لأن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا. كما أضاف أنه لا يوجد ما يمنع من إعلان النتيجة أو إخفاء أي أخبار تتعلق بها.

حقيقة تسريب الاختبارات

أشار الوزير في تصريح له أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تسريب اختبارات الثانوية العامة، بالإضافة إلى الآتي: