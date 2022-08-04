قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من جنين، و3 مواطنين من حى الكركفة وسط بيت لحم، كما اعتقل شابين من نابلس بعد أن فتشت منزليهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من عائلة واحدة بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، وستة مواطنين من شمال الخليل.
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