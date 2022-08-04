الاتحاد الأوروبى يعلن موقفه إزاء زيارة بيلوسى لتايوان

جدة - نرمين السيد - وقال مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل: "لا يوجد سبب لاستخدام الزيارة كذريعة لنشاط عسكرى عدوانى فى مضيق تايوان. من الطبيعى والروتينى أن يسافر المشرعون دوليا".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

والتقت بيلوسى رئيسة البلاد تساى إنج ون، فى تايبيه، أمس الأربعاء، فيما قلدت رئيسة تايوان، بيلوسى وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكى.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.