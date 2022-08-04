وزير خارجية الصين يلغى اجتماعا مع نظيره اليابانى لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وكانت اليابان، قد أعربت أمس الأربعاء، عن قلقها من التحركات العسكرية التى قامت بها الصين رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لجزيرة تايوان.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، إن المناطق البحرية التى أعلن الجانب الصينى أنها ستستخدم فى المناورات العسكرية اعتبارا من ظهر اليوم، تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأضاف أن طوكيو عبرت عن قلقها للصين نظرا لطبيعة النشاطات العسكرية التى تشمل إطلاق ذخيرة حية.
وتابع ماتسونو، أن "السلام والاستقرار فى مضيق تايوان مهم ليس فقط لأمن بلادنا ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي"، مشددا على أن "موقف اليابان الثابت كان دائما أنه يتوقع حل القضايا المتعلقة بتايوان بشكل سلمى عبر الحوار".
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