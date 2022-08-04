عاجل- حريق ضخم فى غابات برلين بعد انفجار مستودع للذخيرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الألمانية، إن حريق الغابات فى برلين لا يمكن السيطرة عليه حتى الآن، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وأكدت فرق الإطفاء أن "غابة جرونيفالد تشهد حريقا فى غرب المدينة وهناك انفجارات". وأضافت أن "الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع، أولا فى موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها ثم فى الغابة المحيطة".

وصرح متحدث لوكالة "فرانس برس" أن "الوضع غير واضح والنيران مستمرة فى الانتشار فى الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

يشار إلى أن السلطات الألمانية، كانت قد أجلت فى وقت سابق حوالى 700 شخص، جراء حريق غابات قرب العاصمة برلين.

كما أعلنت أجزاء من ألمانيا أعلى مستوى للإنذار من حرائق الغابات، وذلك بالتزامن مع بدء تأثر البلاد بموجة من الجفاف والحر، والتى ساهمت فى إشعال حرائق غابات فى أماكن أخرى فى أوروبا.

وأُعلنت أعلى مراحل الإنذار الخمسة فى 10 ولايات ألمانية من إجمالى 16 ولاية. ويقع أغلبها فى الجنوب والغرب والشمال الشرقى.