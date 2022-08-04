العالم اليوم - الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم من تصريحات لمسؤولي الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزم البنك المركزي الأميركي على التصدي لأعلى معدل تضخم منذ عقود برفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

وفي غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي معدلات الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، مع ارتفاع الجنيه الإسترليني قبل قرار الفائدة المنتظر الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل بأن معدلات الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار.

وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة الماضية عن عزمهما على كبح التضخم المرتفع.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع معدلات الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ اثنين بالمئة.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2 بالمئة إلى 134.15 ين، وتراجع قليلا مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار .

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 106.34، ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأميركية حوالي 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.

ووجد الاستطلاع أن 70 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2172 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

ولم يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ عام 1995.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6968 دولار، بعد أن ارتفع 0.5 تقريبا في اليوم السابق.

وزادت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 22975 دولارا.