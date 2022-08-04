العالم اليوم - أسعار الذهب ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون بحذر تقرير الوظائف الأميركي، المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفيدرالي من رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1769.74 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1785.60 دولار للأونصة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة "جولد سيلفر سنترال" إن معظم المستثمرين حذرون حاليًا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، فلا أحد يعرف ما قد يحدث.

وأضاف أن البعض قد يرى في اقتناء الدولار فائدة أفضل من اقتناء الذهب، إذا ما ارتفعت معدلات الفائدة بأميركا.

ويتوقع لان أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في "الأمد القريب".

ويقلل ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 20.02 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 896.14 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2022.55 دولار.