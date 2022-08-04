نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم موقع وزارة التربية نتيجة الثانوية الأوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 بالاسم، حيث ينتظر آلاف الأسر المصرية نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بقلق وترقب شديد، وتعمل وزارة التربية والتعليم المصرية حالياً على الانتهاء من رصد الدرجات ورفعها على موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 moe.gov.eg. وتعمل كذلك على إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 الدور الأول، وترتيبهم حسب الدرجات الخاصة بكل طالب في القسمين العلمي والأدبي، وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن كل ما يتردد بشأن موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 ونسبة النجاح غير صحيحة، وناشد سيادته أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء المواقع الإخبارية فيما يختص بإعلان النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ننشر لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 وطريقة استخراج النتيجة. كما سنوضح لكم الموعد الرسمي لإعلان النتيجة. فقد صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن إعلان النتيجة سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة وحتى يوم السابع من شهر أغسطس الحالي 2022. لذلك من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي يوم السبت أو الأحد القادم على أقصى تقدير.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

يتم الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة إلكترونياً. فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط إلكتروني خاص بإعلان النتيجة. ومن المتوقع بعد إعلان النتيجة بشكل رسمي أن يكون هناك ضغط كبير على موقع الوزارة الرسمي. نظراً للأعداد الكبيرة التي ترغب في استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 الأوائل. لذلك نقدم لكم خدمة الحصول على النتيجة من خلال ترك رقم الجلوس وتحديد القسم في صندوق الوصف وسوف نقوم بمساعدتكم في استخراج النتيجة.

موقع نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 الأوائل

حتى يتمكن الطالب أو الطالبة من استخراج النتائج الخاصة به عليه اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني moe.gov.eg.

النقر على أيقونة “نتيجة الثانوية العامة 2022”.

تحديد القسم (علمي أو أدبي) وإدخال رقم الجلوس أو الاسم والنقر على بحث.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

لم يتم تحديد موعد معين لإعلان النتيجة. وقد صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي عبر موقعه الرسمي على فيس بوك. أنه لا صحة لما يتردد بشأن موعد الإعلان. وأضاف سيادته أن النتيجة سوف تعلن خلال الأيام القليلة القادمة ولذلك من المتوقع أن يتم إعلانها يوم السبت أو الأحد القادم على أقصى تقدير.