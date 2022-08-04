نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط وطريقة الاستعلام عنها وموعد استخراجها لطلاب الثانوية

بات طلاب الثانوية العامة لهذا العام في حالة ترقب منذ انتهاء الامتحانات لظهور النتيجة، والجميع طلاب وأولياء أمور يشعرون بالقلق الشديد حيال النتيجة المنتظرة، وقد أعلنت وزارة التعليم تخصيص رابط، على الموقع الرسمي لها، لنتائج الطلاب؛ وذلك بغرض تسهيل الاستعلام عن النتيجة والاطلاع عليها عبر الإنترنت بدلًا من التزاحم في المدارس، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على موعد النتيجة، ورابط الاستعلام عنها، وخطوات الاستعلام.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التعليم عن موعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث من المفترض أن يكون ذلك قبل نهاية أول أسبوع من أغسطس 2022.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة 2022

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، سوف يتم رفعها على رابط مخصص لها على موقع الوزارة، بحيث يمكن الإطلاع عليها من خلال، ويمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، والاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية:

بعد الدخول على رابط النتيجة، يجب إدخال رقم جلوس الطالب، ثم النقر على “عرض النتيجة“.

بمجرد النقر على عرض، سوف تظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

تصريحات وزير التعليم حول نتيجة الثانوية العامة

صرح وزير التعليم المصري، بأن مؤشرات التصحيح المبدئية تقترب من نتائج العام الماضي، وقد أكد أن عصر النجاح بمعدل 100% قد انتهى.

كما أكد سيادته على تأمين عمليات التصحيح والأعمال المتعلقة بها بشكل كامل؛ وذلك لمنع أي اختراقات قبل الإعلان النتيجة رسميًا.

وعلاوة على ذلك فقد أقر الوزير بحفظ حقوق جميع الطلاب في عدالة التصحيح ورصد الدرجات.

نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة في فترة انتظار النتيجة

أوضح بعض علماء النفس أنه لابد أن يتبع الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة بعض النصائح الهامة، ومنها الآتي: