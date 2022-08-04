الجيش الصيني يُكمل تدريبات على إطلاق صواريخ قبالة تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - قالت قيادة منطقة العمليات الشرقية في الجيش الصيني إنها استكملت عدة عمليات إطلاق لصواريخ تقليدية في المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الخميس، في إطار تدريبات مقررة.

وقال متحدث باسم القيادة في بيان إنه تم رفع الضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق.

وأكدت الصين أنها شنت ”ضربات صاروخية دقيقة” في مضيق تايوان يوم الخميس في إطار التدريبات العسكرية التي رفعت التوترات في المنطقة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود.

وأعلنت الصين في وقت سابق أن تدريبات عسكرية من قبل قواتها البحرية والجوية وإدارات أخرى تجري في ست مناطق محيطة بتايوان، والتي تدعي بيجين أنها أراضيها وسيتم ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وكانت التدريبات مدفوعة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة هذا الأسبوع وتهدف إلى الإعلان عن تهديد الصين بمهاجمة جمهورية الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي. إلى جانب تحركاتها لعزل تايوان دبلوماسيًا، هددت الصين منذ فترة طويلة بالرد العسكري الانتقامي على تحركات الجزيرة لترسيخ استقلالها الفعلي بدعم من الحلفاء الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة.

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تتبعت إطلاق صواريخ سلسلة دونغفنغ الصينية ابتداء من الساعة 1:56 بعد ظهر يوم الخميس. وذكرت في بيان إنها استخدمت العديد من أنظمة الإنذار المبكر للمراقبة لتتبع إطلاق الصواريخ، التي كانت موجهة إلى المياه شمال شرق وجنوب غرب تايوان.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن التدريبات كانت عمليات مشتركة تركز على ”الحصار والهجوم على أهداف بحرية وضرب أهداف أرضية والسيطرة على المجال الجوي”.