الصين: واشنطن تعمل على تصعيد التوتر.. ولن نسمح لأى طرف بدعم استقلال تايوان

جدة - نرمين السيد - وأضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونج، أن واشنطن تعتمد معايير مزدوجة فى سياستها الخارجية، مؤكدة أن الصين لن تسمح لأى طرف بدعم استقلال تايوان.

وتابعت، لن نقبل بأن تستغل واشنطن قضية تايوان كورقة سياسية داخلية، وسنعمل على الدفاع عن أنفسنا بسبب التصعيد الأمريكى.

وفيما يخص دول مجموعة السبع، قالت المسؤولة الصينية، إن على تلك الدول احترام سياسة الصين الواحدة، مضيفة فى نفس الوقت أن مجموعة السبع لا تمثل كامل المجتمع الدولى.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.