مارين لوبان تطالب برفع العقوبات عن روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت لوبان فى مؤتمر صحفى: "أتمنى أن تختفى العقوبات عن روسيا لأنها غير مجدية وبسببها، يعانى الأوروبيون، فيجب أن يتم رفع العقوبات لتجنب انقطاع التيار الكهربائى عن أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بواردات الغاز"، منددة بما وصفته "عدم قدرة السلطات الفرنسية على التحرك على الإطلاق، بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية.

تصريحات لوبان تأتى تزامنا مع مخاوف فى السوق الأوروبية من أن يؤدى نقص إمدادت الغاز الروسى إلى تفاقم الأزمة فى أوروبا، إذ أعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من حجم الغاز فى البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.

وألقت شركة "غازبروم" الروسية باللوم فى تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، فيما رفض مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون، هذا السبب ووصف الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأكد سيمسون إن الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفى من الغاز للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل الآن، لكن الشتاء البارد بشكل غير عادى سيتطلب إجراءات أكثر صرامة.