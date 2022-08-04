عاجل- الصين تطلق سلسلة صواريخ فى محيط جزيرة تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر تايوانى مطلع لوكالة "رويترز"، إن الجيش الصينى توغل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل الذى يقسم مضيق تايوان.

وأضاف أن العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل عدة مرات صباح اليوم الخميس، مما دفع تايوان إلى نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوى لتتبع حركة الطائرات الصينية.

وتجرى الصين تدريبات عسكرية فى مناطق محيطة بتايوان ردا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتيايبه.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، قد وصلت الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.