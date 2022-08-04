نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول جامعة حائل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول جامعة حائل 1444 أعلنت مساء يوم امس الأربعاء جامعة حائل عن قبولها ل 10325 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الثانوية، وقد صرحت عمادة القبول والتسجيل أنه بالإعلان عن هذه النتيجة فقد تم استكمال الطاقة الاستيعابية الخاصة بالبرامج الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتائج القبول جامعة حائل 1444.

الاستعلام عن نتائج قبول جامعة حائل

أوضحت جامعة حائل أنه يمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجامعة من هنا.

يقوم المستعلم بإدخال الرقم المدني الخاص به، وكلمة المرور.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالدخول.

تظهر للمستعلم كافة التفاصيل الخاصة بقبوله في الجامعة.

القبول في جامعة حائل 1444

يذكر أن عمادة القبول بجامعة حائل قد اوضحت انه قد تم قبول 1700 طالب وطالبة في المسار الصحي بالجامعة، وذلك بعد أن تم رفع الطاقة الاستيعابية له بنسبة تصل إلى 35%، حيث بلغت أقل نسبة للقبول في هذا القسم 76% بالنسبة للطلبة والطالبات، كما تم قبول حوالي 5000 طالب وطالبة في الأقسام الهندسية والإدارية والعلمية، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل ل50%، أما عن التخصصات الإنسانية واللغة الإنجليزية فقد تم تقليل الأعداد الملتحقة به بنسبة 50% وذلك تبعا لما قرره مجلس شئون الجامعات بالمملكة.

جامعة حائل إلغاء السنة التحضيرية

جدير بالذكر أن جامعة حائل قد قامت بالإعلان عن إلغاء السنة التحضيرية بها بداية من العام الدراسي القادم، حيث تم تحويل السنة التحضيرية بالنسبة للمسار الصحي إلى سنة تمهيدية له، على أن يتم القبول بشكل مباشر على التخصصات الموجودة، ويتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين بناءا على نسب نجاحهم والرغبات.

أما عن الكليات الهندسية والتخصصات الصحية والحاسب فقد اشترطت وجود سنة تمهيدية ضمن خطتها الدراسية، حيث يقوم الطلبة بدراسة مقررات إعداد عام قبل أن يتم الدخول إلى التخصص الذي يرغب الطالب في دراسته.

يذكر انه يمكن التسجيل عبر موقع الجامعة على مدار اليوم، وذلك حسب ما أعلنته إدارة الجامعة، حرصا منها على تسهيل عمليات التسجيل للطلبة والطالبات.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة ب الاستعلام عن نتائج القبول جامعة حائل 1444 ورابط الاستعلام.