نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444 ما هي شروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444، بدأ عدد كبير جداً من الأسر السعودية بالتسجيل في دعم حساب المواطن منذ أن تم الإعلان عن إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن منذ إغلاقه في عام 2020 م، وهذا كان من ضمن أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة إرتفاع الأسعار التي يواجهها الأسر السعودية في هذه الأوضاع، تم انشاء برنامج حساب المواطن عام 2017 م تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر السعودية وتوفير حياة كريمة لهم، ولذلك يبحث جميع المستفيدين من الدعم والمتقدمين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات الجديدة التي تم وضعها في الفترة الأخيرة.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444

حتى الآن لم يحدد برنامج حساب المواطن موعد غلق باب التسجيل، ولكن على الجميع سرعة التسجيل للحصول على الدعم، يستغرق دراسة طلب التسجيل في حساب المواطن 15 يوم للتأكد من صحة البيانات و قبول طلب التسجيل، ويمكن لجميع المتقدمين والمستفيدين الإستعلام عن أهلية حساب المواطن بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

الالكتروني. ثم قم بتسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية أعلى الشاشة.

قم بالضغط على أيقونة قائمة دراسة الأهلية.

ستطلب منك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على استعلام.

على الفور سيظهر أمامك نتيجة أهلية حساب المواطن للمتقدم.

رابط التسجيل في حساب المواطن

منذ أن تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن يوم 4 يونيو 2022 بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، كما خصص الملك سلمان قيمة دعم إضافية لحساب المواطن يبلغ قيمتها 8 مليون ريال سعودي، و حدد بعض الشروط الجديدة بعد التعديلات لقبول طلب التسجيل، و يمكن للجميع التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم من خلال التسجيل في موقع حساب المواطن الإلكتروني.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

لكي يتم قبول طلب التسجيل في حساب المواطن لابد من توافر الشروط الجديدة التي حددها البرنامج وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (يستثني من ذلك المرأة غير سعودية ولديها أبناء سعودي).

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم محدودي الدخل.

عدم امتلاك المواطن أصول مالية أو أملاك ذات قيمة.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء أو مسجون.

إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444؟

سنقدم لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن بالخطوات وهي: