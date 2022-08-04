بالذخيرة الحية.. الجيش الصينى ينفذ مناورات عسكرية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الصينية، نفذ الجيش الصينى مناورات عسكرية فى محيط جزيرة تايوان شملت إطلاق الذخيرة الحية.

وجاءت هذه المناورات ردا على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، لتايوان واعتبرتها الصين استفزازا خطيرا.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين وتايوان كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.