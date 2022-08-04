بعد تايوان.. بيلوسى تخطط لزيارة المنطقة الحدودية بين الكوريتين

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول وفقا لوكالة "رويترز"، إن "المنطقة الحدودية بين الكوريتين التى ستزورها بيلوسى تشرف عليها الأمم المتحدة وبيونج يانج".
ووصلت بيلوسى إلى كوريا الجنوبية مساء أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين فى أعقاب زيارتها رفيعة المستوى إلى تايوان والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.
والتقت بيلوسى رئيسة البلاد تساى إنج ون، فى تايبيه، أمس الأربعاء، فيما قلدت رئيسة تايوان، بيلوسى وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكى.
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