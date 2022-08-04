الجيش التايوانى: نستعد لاحتمال اندلاع حرب

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع التايوانية فى بيان إن "الجيش يؤكد أنه سيلتزم بمبدأ الاستعداد للحرب من دون السعى لخوضها".

وكان الجيش الصينى، قد نفذ اليوم الخميس، مناورات عسكرية فى محيط جزيرة تايوان شملت إطلاق الذخيرة الحية.

وجاءت هذه المناورات ردا على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، لتايوان واعتبرتها الصين استفزازا خطيرا.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.