زيلينسكى: أريد مناقشة الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الصينى بشكل مباشر

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى لصحيفة "China Morning Post" الصينية: "أريد أن أتحدث معه بشكل مباشر. كانت عندى مكالمة واحدة مع شى جين بينغ جرت منذ عام واحد".
وأضاف أنه لم يجر "أى مكالمات مع الصين" منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، متابعا: "أعتقد أنه سيكون أمرا مفيدا".
وقال الرئيس الصيني، شى جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، فى يونيو الماضي، إنه يجب على كل الأطراف المعنية العمل من أجل حل مناسب للأزمة الأوكرانية.
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