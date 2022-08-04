نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، هي الموعد المنتظر الذي ينتظر قدومه كل أب وأم لديهم ابن أو ابنه في تلك المرحلة التعليمية، حيث أن الثانوية العامة هي مرحلة تحديد مصير الطالب، ويعد طالب الصف الثالث الثانوي من أكثر الطلاب الذين يتحملون مسئولية كبيرة وعبء ضخم، حيث أن مواد هذه السنة الدراسية سواء في الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية قد تكون دسمة بالمعلومات ومليئة بالمحتوى، ويجب على كل طالبة وطالبة أن يجتهدوا في فهم وحفظ الكثير والكثير من المعلومات، لأن امتحانات الثانوية العامة قد تكون متشددة نوعا ما، وهذا بسبب أنها امتحانات مصيرية تحدد مستقبل الطالب.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022
حيث قام طلاب الصف الثالث الثانوي بأداء الامتحانات على أكمل وجه، وفي إطار لجان مشددة داخل كل محافظات الجمهورية في المدارس الثانوية للبنين والبنات أو المدارس المشتركة، وقد خضعت جميع المدارس الثانوية لعام 2022 لقانون الدولة في أداء الامتحانات، وتحديد لجان الإشراف والمراقبين، وتم ذلك تبعا لمديرية التربية والتعليم داخل كل محافظة، والآن ينتظر الجميع أن يتم تحديد الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 بشكل محدد على موقع الوزارة الإلكتروني من أجل ادخال رقم الجلوس والحصول على النتيجة، فمن المقرر عرضها في أول أسبوع من شهر أغسطس الجاري 2022، حيث أكد معالي وزير التربية والتعليم أن أعمال التصحيح واعتماد الدرجات مازالت مستمرة، وهذا ما تسبب في تأخير إطلاق النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأكد سيادته أن كل شيء يتم بدقة خوفا من ظلم أحد الطلاب بالخطأ.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لسنة 2022 من خلال تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:
- لابد من الدخول إلى لينك وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من موقع جوجل كروم.
- ثم يتم الضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة 2022.
- ثم يتم كتابة اسم الطالب رباعي.
- ثم يتم كتابة رقم الجلوس بدقة.
- ثم يتم اختيار نوع الشعبة سواء كانت علمي أو ادبي.
- ثم يتم تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.
- ثم يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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