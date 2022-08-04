تواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدات المالية والعلاجيه والعينية لاصحاب الحاجة والايتام والارامل 1444

نقدم إليكم خطوات وطريقة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي، حيث يعمل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات والمساعدات التي تسّهل حياة الكثير من مواطني السعودية الذين يحتاجون إلى مساعدات مادية وسداد القروض المستحقة وخدمات العلاج والعمليات الجراحية، حيث تقوم الحكومة السعودية بالكثير من الجهود التي تعمل على مساعدة المحتاجين حتى يعيشوا في مأمن داخل وطنهم الحبيب السعودية.

خطوات تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي 2022م

يتم تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-

يتم بدء تقديم الطلب بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” والتي نبدأ بها جميع الأمور في حياتنا حتى يفتح الله لنا الخير.

بعد ذل قم بالبدء في كتابة طلب مساعدة من الديوان بطريقة مميزة حتى يتم جذب انتباه العاملين داخل الديوان الملكي.

حتى يتم جذب انتباه العاملين داخل الديوان الملكي. ابدأ بكتابة اسمك رباعيًا وبعدها رقم الهوية الوطنية الشخصية ومحل إقامتك الحالية وبعدها قم بسرد الأسباب التي جعلتك تلجأ إلى الديوان من أجل طلب مساعدة مالية.

يجب أن تدعم أسبابك بالأوراق والمستندات الرسمية وقم برفعها على موقع الديوان الملكي السعودى في حالة تقديمك إلكترونيًا ومعها جميع فواتيرك التي ليس في مقدرتك سدادها ثم انقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

كيفية الاستعلام عن مساعدة منح الأراضي

للاستعلام عن منحة الأراضي السكنية من الديوان الملكي السعودي يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة قم بتسجيل دخولك على منصة “بلدي” الإلكتروني واكتب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابك على المنصة.

في حالة عدم وجود حساب لك على المنصة قم بالنقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد”.

وابدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منك في حقولها المخصصة بشكل صحيح ودقيق.

بعد تسجيل الدخول بأي طريقة من الطرق قم بالنقر على أيقونة “Grant Residential Land”.

وهي خدمة تقديم طلب أرض سكنية والاستعلام عنها.

سيتم عرض رابط خاص باستعلامك عن المنحة قم بكتابة رقم التعريف القومي الخاص بك.

ثم انقر على أيقونة “بحث” وسيتم عرض المعلومات أمامك.

التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القروض