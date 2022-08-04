نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وأسماء المقبولين في جامعة الملك عبد العزيز للعام الجامعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم أمس الأربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس عن أسماء المقبولين والمرشحين في برنامج البكالوريوس والدبلومات بالجامعة للعام الجامعي 1444 هجرية.

المقبولين في العام الجامعي 1444 بجامعة الملك عبد العزيز

القبول جامعة الملك عبد العزيز، أكدت إدارة الجامعة على ضرورة استكمال المرشحين والمرشحات لجراءات التقديم وتأكيد الرغبة في الإنضمام للجامعة خلال اليومين القادمين وذلك عبر بوابة القبول، وفي حالة عدم تأكد الرغبة يكون المرشح قد تنازل عن قبولة في الجامعة.

تعلن #جامعة_الملك_عبدالعزيز عن نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ@mohe_sa @kau_media pic.twitter.com/SzLMAYgYws — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) تعلن #جامعة_الملك_عبدالعزيز عن نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ@mohe_sa @kau_media pic.twitter.com/SzLMAYgYws — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) August 3, 2022

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول واسماء المرشحين بجامعة الملك عبد العزيز

أولاً الدخول على الصفحة الرسمية لجامعة الملك عبد العزيز.

تسجيل الدخول بإدخال حساب الطالب.

تسجيل رقم الحالة المدنية للطالب.

الضغط على الاستطلاع.

سوف تظهر أمامك الآن نتيجة القبول.

الآن يجب اتباع التعليمات لإتمام عملية التأكيد ورغبة الانضمام بالجامعة، وذلك لتجنب فقدان مكانة الطالب بالجمعة لهذا العام.

شروط الانضمام بجامعة الملك عبد العزيز 1444

هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للإنضمام بجامعة الملك عبد العزيز لهذا العام الجامعي وهي:

يشترط أن يكون الطالب المسجل سعودي الجنسية. حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. إرفاق المستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل. اجتياز اختبار القدارات العامة والبرامج الإدارية والإنسانية. اجتياز اختبار القدرات واختبار التحصيلي. يشترط عدم فصل الطالب من أي جامعة سابقاً. ألا يكون الطالب مسجلاً في أي جامعة أخرى.

جامعة الملك عبد العزيز تطلق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

وعلى صعيد أخر فقد أطلقت الجامعة يوم الأحد الماضي الموافق الثاني من شهر محرم الجاري برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، وذلك بالمشاركة مع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، وإنضم هذا العام ما يقارب 176 طالب و168 طالبة وذلك في 8 وحدات اثرائية مختلفة، وسوف يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع.

أُطلق صباح يوم الأحد ٢ محرم ١٤٤٤ برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي ب #جامعة_الملك_عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث يشارك هذا العام 176 طالب و 168 طالبة في ما يقارب 8 وحدات اثرائية مختلفة ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع@mohe_sa pic.twitter.com/w9sV20Dfsk — المركز الإعلامي (@kau_media) أُطلق صباح يوم الأحد ٢ محرم ١٤٤٤ برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي ب #جامعة_الملك_عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث يشارك هذا العام 176 طالب و 168 طالبة في ما يقارب 8 وحدات اثرائية مختلفة ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع@mohe_sa pic.twitter.com/w9sV20Dfsk — المركز الإعلامي (@kau_media) August 1, 2022

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالقبول بجامعة الملك عبد العزيز للعام الجامعي 1444، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وأوضحنا لكم الشروط الخاصة بالتسجيل وطريقة الاستعلام عن القبول بجامعة الملك عبد العزيز وأسماء المرشحين، في انتظار تعليقاتكم.