نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “آخـر المستجدات” هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 .. الإعلان عن النتيجة وأسماء الأوائل في هذا الموعد والاستعلام بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 أعلن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب ظهور النتيجة، وقد أكد أن أعمال التصحيح والتدقيق ما زالت قائمة حتى الآن، وقد أعلن مسبقًا عن موعد نتيجة الثانوية العامة أنها تكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وقد تأخرت النتيجة بسبب التدقيق في نتيجة الثانوية العامة بشفافية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليوم الذي يسبق يوم الإعلان عن النتيجة، على أن يتم رفع النتيجة على شبكة الإنترنت للاستعلام فور اعتماد الدكتور طارق شوقي النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتمكن الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ثم أكتب الاسم الرباعي الخاص بالطالب أو الطالبة للتمكن من الحصول على النتيجة.

أكتب رقم الجلوس.

ثم عليك باختيار الشعبة التابع لها من الأدبي أو العلمي.

ثم حدد المحافظة التي تقيم بها.

في النهاية انقر على عرض النتيجة لتظهر لك النتيجة على الفور.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة وآلية التظلم، حيث أنه يتم فتح باب التظلم بعد 15 يوم من ثاني يوم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

وقد أوضحت الضوابط اللازمة لتقديم التظلمات، وهي:

يتم تحديد المواد التي يرغب الطالب في التظلم عليها إلكترونيا لتقديم طلب تظلمات الثانوية العامة.

ثم يتم تحصيل رسوم المادة المتظلم عليها والتي تبلغ قيمة 300 جنيه مصري.

على أن يتم إيداع رسوم التظلمات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمنافذ التحصيل التابعة لوزارة التربية والتعليم.

يتم تقديم صورة من البطاقة مع أصل البطاقة للاطلاع، وكذلك لولي الأمر.

يمنع اصطحاب مدرس المادة الدراسية عند الاطلاع على ورقة الإجابات والبابل شيت أثناء التظلم، ويمكن حضور الطالب منفردًا أو مع ولي أمره.

بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

هذا وقد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بيان يتعلق بالتحويلات إلى إدارات تعليمية محددة في لجان الثانوية العامة، وجاء البيان على النحو التالي:

وزير التربية والتعليم يصدر قرار بشأن التحويلات لإدارات تعليمية محددة بلجان الثانوية العامة الأربعاء 3 أغسطس 2022 في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وخاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات “مدارس رسمية أو خاصة” إلى إدارات محدده بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا. وأوضح الوزير، أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات. جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشئون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناءً على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس. ويأتي هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل أبنائنا وبناتنا، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

الانتهاء من أعمال المراجعة اليوم

أشارت مصادر إلى أن كنترول الثانوية العامة المركزي في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر من المقرر أن ينتهي من جميع أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم.

على أن يتم تحديد أسماء أوائل الطلبة في الثانوية العامة بالشعب على مستوى الجمهورية، لتتم بعدها طباعة النتيجة وتقديمها لاعتمادها من السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.