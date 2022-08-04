أول نعليق من بايدن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "بفارغ الصبر أنتظر إمكانية التوقيع على البروتوكولين حول انضمام فنلندا والسويد، وأحييهما... إنهما ديمقراطيتان قويتان، ولديهما قوات مسلحة ذات قدرات قتالية عالية، فى صفوف أعظم تحالف دفاعى فى التاريخ". ووصف الرئيس الأمريكى التصويت فى مجلس الشيوخ بأنه "تاريخي" وعبر عن امتنانه لأعضاء المجلس. وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا... وسنواصل التصدى لأى مخاطر على أمننا المشترك".

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