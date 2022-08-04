نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف الأفضل والأشهر والأكثر طلبًا عالميًا Redmi K60 Pro من شاومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شاومي عن طرحها لموديل جديد في الأسواق وهو “Redmi K60 Pro” بمواصفات رائعة، ومن المتوقع أنه سينافس جميع الموديلات السابقة له؛ وذلك لتقنياته الرائعة وأنه الأحدث عن غيره من نفس الإصدار أو من الهواتف المنافسة له، وفيما يأتي مواصفات الهاتف بالتفصيل من مميزات وإضافات وسعره في الأسواق.

مميزات هاتف Redmi K60 Pro من شاومي

يضم هذا الجيل الجديد من شاومي عدة سمات رائعة جعلته الأفضل والأشهر والأكثر طلبًا عالميًا، حيث يحتوي على العديد من التقنيات الرائعة مثل الأجهزة الحديثة والمتطورة، بل وأفضل منهم في جودة الكاميرا والمساحة التخزينية، وعمر البطارية وطريقة الاستخدام وغيرهم من السمات الرائعة المتمثلة في السطور التالية:

يبلغ وزن الهاتف: 201 جم.

يدعم مختلف الشبكات حتى 5G.

يدعم تشغيل شريحتين اتصال.

ظهر وواجهة الهاتف مصنوعة من الزجاج.

يتوفر بألوان رائعة ومختلفة عن المنتشرة حاليًا مثل: الأرجواني، والأسود، والأورورا، والفضي.

نوع الشاشة أموليد، وحجمها 6.6 بوصة، ومعدل التحديث بها 120 هرتز.

هاتف Redmi k60 Pro يعمل بنظام تشغيل Android 12.

حجم الذاكرة العشوائية يبلغ 6-8 رام، و128-256 جيجا.

حجم البطارية 4500 مم أمبير، ومصنوعة من مادة الليثيوم بوليمر، ولا يمكن فصلها عن الهاتف.

قد يهمك:- Realme Pad X تابلت الغلابة .. ريدمي تفاجي عشاقها وتتحدي منافسيها

مميزات كاميرا Redmi K60 Pro

يبحث جميع الأشخاص عن هاتف بكاميرا دقيقة وبجودة عالية للتصوير، خاصةً محبي التصوير في الأماكن الطبيعة والواسعة، لذلك يوفر لك إصدار ريدمي K60 برو كاميرا بثلاثة عدسات لكل منهم مهمة معينة؛ لإنتاج صورة بجودة عالية وأكثر وضوحًا عن أي إصدار آخر، سواء من نفس الموديل أو من آخر، فمن أهم سمات الكاميرا في هاتف Redmi K60 Pro :

دقة الكاميرا الأساسية 108 بكسل، وهي عريضة الحجم.

دقة الكاميرا الثانية 8 بكسل، وهي عريضة جدًا.

دقة الكاميرا الثالثة الخاصة بالماكرو 2 بكسل.

أما دقة الكاميرا الأمامية 16 بكسل وحجمها عريض.

مزودة بفلاش ليد: HDR وبانوراما.

دقة الصور وتسجيل الفيديو 4K.

تابع:- أبرز مواصفات الإصدار الأخير من هواتف شاومي وسعره بالسعودية مفاجئ

سعر هاتف Redmi K60 Pro

يختلف سعر الهاتف حسب مكان توافره كما هو موضح في السطور الآتية:

يبلغ سعر هاتف Redmi K60 Pro عالميًا: 430 دولار.

وسعر هاتف Redmi K60 Pro في مصر يصل إلى: 7000 جنيه مصري.

أما سعر هاتف ريدمي K60 Pro في السعودية: 1170 ريال سعودي.

قد يهمك:- حصريًا طرح هاتف لينوفو Legion Y70 2022 الجديد في الأسواق قريبًا.. المواصفات والسعر