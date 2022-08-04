نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo وموعد الثانوية الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن، بدء جميع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأردنية بالبحث عن النتيجة منذ أن تم الانتهاء من الامتحانات يوم 25 يوليو تموز 2022، حيث كانت الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية تتابع الامتحانات لحظة بلحظة، وقد أعلنت الوزارة على أن عملية التصحيح ستبدأ فور الانتهاء من الامتحانات وبالفعل بدأ جميع لجان التصحيح بالبدء في عملية التصحيح وحتى الآن لم تنتهي، وفور الانتهاء من عملية التصحيح ستعلن الوزارة، وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردني

بدأت امتحانات الثانوية الأردنية يوم الخميس 30 يونيو 2022 واستمرت الامتحانات لمدة شهر تقريبا وكانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، أدى ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة من الشهادة الثانوية الأردنية لهذا العام 2022، وبعد الانتهاء من الامتحانات أعلن الدكتور محمد كنانة مدير مديرية الإمتحانات العامة لوزارة التربية و التعليم الأردنية أن عملية التصحيح بدأ فور الانتهاء من الامتحانات، وبينت الوزارة طريقة استخراج نتائج التوجيهي 2022 الأردن وسيكون إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، يقوم الطالب بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس ثم الضغط على عرض سيتم ظهور النتيجة فور تفعيل الرابط.

استخراج نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية 2022 برقم الجلوس

يتابع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عن نتائج التوجيهي 2022 الأردن منذ انتهاء الامتحانات، حيث تعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية الدراسية التي يمر بها الطلاب فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد المرحلة الدراسية الانتقالية التي سوف يستكمل بها الطلاب، لذلك نلاحظ وجود وجود خوف قلق شديد بشأن النتيجة، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة فور اعتمادها بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة 2022.

قم بتحديد الشعبة (العلمي، الأدبي وغيرهم ).

قم بكتابة اسم الطالب الرباعي، ادخال رقم الجلوس.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

إنتظر قليلاً وسيتم ظهور النتيجة مع بيان نسبة النجاح، فور اعتماد النتيجة سيتم تفعيل الرابط لاستخراج النتيجة.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن عملية التصحيح بدأت فور الانتهاء من الامتحانات يوم 25 يوليو 2022 م، كما وضحت الوزارة أن عملية التصحيح ورصد الدرجات من المتوقع الانتهاء منها والإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 الأردن في 25 أغسطس 2022 م، وعلى جميع الطلاب ترقب إعلان النتيجة في الموعد المحدد.