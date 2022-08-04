نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفين من Samsung Galaxy A بأقل من 200 دولار بموصفات رائعة سامسونج تحقق المعادلة الصعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج الكورية تعلن ولأول مرة عن طرحها لهاتفين جديدين ضمن سلسلة Samsung Galaxy بسعر يقل عن 200 دولار داخل الأسواق في هذا الصيف؛ ما يعني أنها سوف تسيطر بشكل كامل على الأسواق، وستكون في منافسة قوية مع الإصدارات الأخرى للشركات حول العالم، تعرف معنا على مواصفات الجيلين الجديدين ومميزاتهم، وأسعارهم العالمية.

هواتف سامسونج الجديدة بأقل من 200 دولار

أعلنت بعض المصادر عن مواصفات وأسماء الهواتف الجديدة التي تنوي شركة سامسونج الكورية طرحها في الأسواق بسعر لا يزيد عن 200 دولار، حيث أوضحت هذه التقارير أن الشركة تسعى إلى مواكبة الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، وتهدف إلى إرضاء عملائها في كل مكان.

سمات هاتف Samsung Galaxy a04

لقد تم طرح هذا الجيل من قبل، وقد حقق نسبة مبيعات مرتفعة، ولم تقف الشركة عن طرحه مرة أخرى؛ نظرًا لإمكاناته الرائعة وكثرة الطلب عليه من قبل الجماهير من حول العالم، لذا قررت الشركة طرحه بسعر أقل عن ما كان من قبل، فمن أهم مميزاته:

أن حجم البطارية يبلغ 5000 مم أمبير.

يدعم الهاتف مختلف الشبكات حتى 5G/ الجيل الخامس.

وقد أوضحت التسريبات بأن السعر المقرر لهذا الجيل سوف يطرح في الأسواق بسعر يقل عن 200 دولار.

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سمات هاتف Samsung Galaxy A23 5G

يتوافر هاتف سامسونج بالعديد من الصفات المميزة التي من المستحيل أن تتوافر بهذا السعر في أي مكان، لكن الشركة الكورية فضلت في أن يحصل عملائها على خدمة عالية وتحقيق رغبتهم في الحصول عليه بسعر اقتصادي، فمن أهم مميزات الهاتف أنه:

يعمل بنظام تشغيل Android 12.

الذاكرة العشوائية معدلها 4 جيجا.

حجم البطارية 5000 مم أمبير، بالإضافة إلى أنها تدعم الشحن السريع بمعدل 25 واط.

الهاتف من الخلف به كاميرا رباعية، وكاميرا السيلفي الأمامية مميزة.

معالج الهاتف سناب دراجون 695 5G.

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سعر هاتف سامسونج جلاكسي A23 5G من الشركة الكورية

أيضًا سعر هذه الفئة من الهاتف يعد منافسًا قويًا عن الشركات الأخرى بالنسبة لإمكاناته وتقنياته الرائعة، حيث أعلنت عن سعره بأنه يبلغ 280 دولار فقط تقريبًا، وإذا تم مقارنة هذه الأسعار بالنسبة لأسعار الشركات الأخرى؛ نجد أنها تنافس جميع الشركات في الأسواق المُصّدرة لنفس الجيل، وسوف تحقق أعلى مبيعات خلال الفترة القادمة.

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