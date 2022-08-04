نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر حديقة حيوانات الخرج مواعيد الدخول و أهم الفعاليات الممتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر حديقة حيوانات الخرج ، يفضل الكثير من الأشخاص التنزه في حدائق الحيوان حيث المتعة ورؤية حياة الحيوانات المنظمة كما يتمتع الأطفال بوجود الكثير من الترفيه، وتعد حديقة حيوانات الخرج من الحدائق الشهيرة في الرياض والتي تحتوي على أنشطة مختلفة يمكن ممارستها، كما يوجد بالحديقة مختلف أنواع الحيوانات والزواحف بخلاف ملاهي الأطفال المليئة بالمرح، ويعد سعر التذكرة مثالي جدا لقضاء عطلة رائعة داخل حديقة حيوانات الخرج.

أهم الأنشطة بحديقة حيوانات الخرج

تتعدد الأنشطة داخل حديقة حيوانات الخرج وتكثر المتعة إذ أن الأطفال يمكن ممارسة اللعب في ملاهي المكان بخلاف أن الكبار يستمتعون بوجود مساحات خضراء كبيرة، يوجد بالحديقة حيوانات برية مختلفة مثل النمور، الأسود، الضباع والتماسيح كما يوجد الحيوانات الأليفة مثل الحمار، القرد، القط وغيرها الكثير كما نجد أنواع كثيرة من الحيوانات كبيرة الحجم مثل الفيل وسبع البحر، ويوجد بالحديقة بيت الزواحف والذي يحتوي على مختلف أنواع الزواحف وأنواع عديد من الثعابين والتي يمكن رؤيتها وهي تتغذى وأيضا وهي تغير جلدها في مشاهدة رائعة، كما تحتوي الحديقة على مسبح كبير يمكن ممارسة السباحة به فهو مغطى وآمن تماما.

أسعار تذاكر حديقة حيوانات الخرج

يعتبر سعر دخول حديقة حيوانات الخرج مميز جدا إذ يبلغ 15 ريال سعودي ويمكن شراء التذاكر من البوابات قبل الدخول، ومن الجدير بالذكر أنه لا حاجة للحجز المسبق وليس هناك عدد محدد للدخول بل أن مساحة الحديقة كبيرة جدا تستوعب أعداد كبيرة من الكبار والأطفال أيضا، ونجد الحديقة مكان آمن للأطفال إذ أن هناك حراسة كبيرة على بيوت الحيوانات كما أن هناك مساحات كبيرة واسعة يمكن اللعب بها والجري، وعند موعد الغداء يسهل تناول الطعام من متجر الذهبي المتواجد بالحديقة والذي يقدم أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات أيضا بأسعار مميزة.

مواعيد حديقة حيوانات الخرج

تختلف مواعيد دخول حديقة حيوانات الخرج في الأيام العادية عن أيام العطلات حيث يسمح بالدخول في الأيام العادية منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، ونجد أن الدخول في العطلات وهي يوم الجمعة والسبت منذ الساعة الثالثة عصرا وحتى منتصف الليل، ومن الجدير بالذكر أن سعر التذكرة لا يختلف على مدار الأسبوع، ولا شك في أن تلك النزهة تعد الأكثر تميزا بالنسبة للعائلات والأصدقاء إذ أن المكان يسمح بتواجد الأعداد الكبيرة ويمكن المرح بداخله وممارسة الأنشطة المختلفة كما يسمح بدخول الطعام أو المشروبات.