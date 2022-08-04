طائرات بدون طيار فوق تايوان.. ومسؤول عسكرى: نتعرض لحصار بحرى وجوى

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى تايوان، اليوم الخميس، إن طائرات مسيرة مشتبه بها حلقت فوق جزر تايوانية، فيما هاجم قراصنة موقع وزارة الدفاع، بعد يوم من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى أثارت غضب الصين.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع فى العاصمة تايبيه إن الصين ستبدأ سلسلة من التدريبات العسكرية حول تايوان، اليوم الخميس، ردا على زيارة بيلوسى، وكان من المقرر أن يتم بعضها داخل المنطقة البحرية والجوية التى يبلغ طولها 12 ميلا بحريا للجزيرة.

ووصف مسؤول كبير بالوزارة، الخطوة المحتملة بأنها "ترقى إلى مستوى حصار بحرى وجوى لتايوان"، فيما تقول الصين إن خلافاتها مع الجزيرة ذاتية الحكم، شأن داخلى.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تدريبات بالذخيرة، ستجرى فى مناطق تحيط بـ تايوان وستبدأ الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن طائرات مجهولة، ربما طائرات بدون طيار، حلقت مساء الأربعاء، بعد ساعات فقط من مغادرة بيلوسى إلى كوريا الجنوبية، فوق منطقة جزر كينمن.

وقال المسؤول العسكرى: "أطلقنا على الفور قنابل إنارة لإصدار تحذيرات وإبعادهم. بعد ذلك استداروا. ودخلوا منطقتنا المحظورة ولهذا قمنا بتفريقهم".

تقع جزر كينمن شديدة التحصين قبالة الساحل الجنوبى الشرقى للصين، بالقرب من مدينة شيامن.

وأكدت وزارة الدفاع أيضًا إن موقعها الإلكترونى تعرض لهجمات إلكترونية وأن الاتصال انقطع مؤقتًا فى وقت متأخر من مساء الأربعاء، مضيفة أنها تعمل عن كثب مع السلطات الأخرى لتعزيز الأمن السيبرانى مع تصاعد التوترات مع الصين.

أشادت بيلوسى، الزائرة الأمريكية الأعلى مستوى لتايوان منذ 25 عامًا، بديمقراطيتها وتعهدت بتضامن الولايات المتحدة خلال توقفها القصير، مضيفة أن الغضب الصينى لا يمكن أن يمنع قادة العالم من السفر إلى هناك.

وعلى خلفية الأحداث، استدعت الصين السفير الأمريكى فى بكين وأوقفت العديد من الواردات الزراعية من تايوان.

ظل الأمن فى المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية فى بكين مشددًا بشكل غير معتاد يوم الخميس كما كان طوال هذا الأسبوع.